لبنان | لمواجهة صواريخ “حزب الله”… إسرائيل تستعد لاستلام فرقاطات “ساعر 6” الألمانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 02:19 مساءً - منذ 6 ثواني

اعلنت وسائل اعلام اسرائيل انه في اطار عمل اسرائيل لمواجهة الصواريخ التي يمكن أن يطلقها حزب الله من جنوب لبنان، ستستلم قريبًا أحدث الفرقاطات الألمانية وهي ”ساعر 6“ المزودة بصواريخ متطورة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية، اشير إلى أن أولى الفرقطات الست التي طلبتها تل أبيب عام 2015، وصلت إلى ميناء ”كييل“ في ألمانيا الأربعاء وهي ترفع العلم الإسرائيلي، وكان في استقبالها قائد البحرية الإسرائيلية الأدميرل إيلي شارفيت.

وقال شارفيت، إن الفرقاطة التي أطلق عليها اسم ”أي إن إس ماجين“ تعتبر من أكثر الفرقطات تطورًا في العالم، وستتركز مهمتها على حماية المواقع الإستراتيجية في البحر، بما فيها منشآت النفط والغاز والصناعات الأخرى.

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وأوضح أن تلك الفرقاطات مزودة بأحدث المعدات الدفاعية والهجومية في العالم، وأن البحرية الإسرائيلية ستتسلمها أوائل الشهر المقبل، على أن يتم تسليم البقية عام 2021.

ولفتت الصحيفة، إلى أن البحرية الإسرائيلية تضم وحدات دورية وغواصات من طراز ”شاييت 7“ و سفنًا حربية للقوات الخاصة من طراز ”شاييت 13“ وزوارق صواريخ، ووحدات أخرى، مضيفة أن ”ساعر 6“ و ”ساعر 5“ ستشكل العمود الفقري للبحرية.

وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصادر في البحرية الإسرائيلية، بأنه سيكون بإمكان الفرقاطات الجديدة، التعامل مع تهديدات حزب الله، الذي قالت إنه يملك ما بين 130 ألفًا و 150 ألف صاروخ، لافتة إلى تهديدات أمين عام الحزب حسن نصرالله، أنه سيتم استهداف منشآت اقتصادية ونفط وغاز وغيرها في البحر والبر، في حال نشوب حرب، وذلك بحسب “ارم نيوز”.