لبنان | خرق بحري اسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 02:19 مساءً - منذ 9 دقائق آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 1:59 مساءً خرق بحري اسرائيلي أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أن “زورقا حربيا اسرائيلياً خرق أمس المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متراً ولمدة دقيقتين. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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