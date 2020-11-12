لبنان | قتيل بانفجار جديد بسبب “التلحيم”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 02:19 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 1:43 مساءً

سقط قتيل وأصيب ثلاثة اشخاص بجروح في انفجار في مخمر لـ”المنغا” في تعنايل، وذلك إثر قيام عمال سوريين بعملية تلحيم بالقرب من المخمر.

وعلى الفور، حضرت الاجهزة الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث وكذلك حضر الدفاع المدني الى المكان وتمّ نقل الجثة والجرحى الى مستشفى البقاع.