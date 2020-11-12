- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 1:43 مساءً
انفجار في تعنايل
سقط قتيل وأصيب ثلاثة اشخاص بجروح في انفجار في مخمر لـ”المنغا” في تعنايل، وذلك إثر قيام عمال سوريين بعملية تلحيم بالقرب من المخمر.
وعلى الفور، حضرت الاجهزة الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث وكذلك حضر الدفاع المدني الى المكان وتمّ نقل الجثة والجرحى الى مستشفى البقاع.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قتيل بانفجار جديد بسبب “التلحيم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.