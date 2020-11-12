لبنان | دريان يستقبل مفتي موسكو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 02:19 مساءً - منذ ساعة واحدة دريان يستقبل مفتي موسكو التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مفتي موسكو الشيخ إيلدار علاء الدينوف على رأس وفد ديني روسي، يرافقه رئيس جمعية التكافل لرعاية الطفولة عصام برغوت. واشار المفتي علاء الدينوف الى “ان زيارته للبنان هي للقيام ببعض الأعمال الخيرية”، مشدداً على “اهمية تعزيز العلاقات بين مسلمي لبنان وموسكو”.

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