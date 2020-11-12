لبنان | حسن: ذاهبون بثقة إلى بر الأمان

حمد حسن
أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اننا “نواكب رفع جهوزية المؤسسات الطبيّة الرسمية لمواجهة انتشار كورونا في ظل تقاعس المؤسسات الاستشفائية الخاصة”.
ولفت الى ان “هناك شغور في أسرة العناية الفائقة ومجتمعنا فتيّ الامر الذي يقلل من الوفيات لكن النسبة عالية لدى كبار السن ووصلت إلى 6%”.
وتابع حسن: “ذاهبون بثقة إلى بر الأمان وهو إما لقاح ناجح أو علاج نافع”.
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