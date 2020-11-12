لبنان | عون يبحث مع دوريل المبادرة الفرنسية والملف الحكومي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 12:18 مساءً - منذ ساعتين ميشال عون استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، بحضور سفيرة فرنسا في بيروت ​آن غريو، وتناول الإجتماع العلاقات اللبنانية الفرنسية والمبادرة الفرنسية والملف الحكومي.

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