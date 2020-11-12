لبنان | توقيف شخصين يروجان عملة مزيفة جنوباً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 12:18 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام أحد الأشخاص بترويج عملة مزيفة في محلة البوابة – صور.

على أثر ذلك، توجهت دورية من المفرزة إلى المحلة المذكورة، وتمكنت من توقيفه على متن سيارة نوع “تويوتا أفانزنا”، ويدعى:

– م. ج. (مواليد عام 1990، فلسطيني)

بتفتيشه، عثر بحوزته على أوراق نقدية بقيمة /1200/ دولار أميركي، من فئة الـ/50/$ ، ومبلغ /400،000/ ل. ل. من فئتي الـ/50 و100 ألف/، جميعها مزيفة.

بالتحقيق معه، اعترف بمشاركة شخص آخر في عملية الترويج، وان دوره يقتصر على نقل المروج في حين يتولى الأخير باقي الأمور، ويدعى:

– (م. م. مواليد 1976، لبناني) الذي لاذ بالفرار، قبل وصول الدورية، متجها إلى شارع المصارف.

على الفور، كمنت له دورية في الشارع المذكور، وأوقفته بعملية خاطفة، وقد تبين أنه أخلي سبيله منذ فترة وجيزة من السجن.

أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.