آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 10:00 صباحًا
نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف
حذر نقيب الأطباء شرف أبو شرف من أن “الأطباء والممرضين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا”، مشيراً الى أن تعويض النقص الموجود ولاسيما في أقسام العناية المشددة صعب جداً.
وطالب أبو شرف في حديث إلى “صوت كل لبنان”، بـ”تأمين حافز مادي للأطباء في لبنان لكي يبقوا ولا يغادروا”، لافتاً إلى أننا نشهد هجرة خطيرة وغير مسبوقة لأصحاب الخبرة والكفاءات.
وأكد أبو شرف أن “الوضع الاقتصادي المهترئ فرض نفسه على الاقفال المرتقب بعد غد السبت”، معتبراً أن المعنيين حاولوا إيجاد حل وسط بين الاقفال التام المرهق والاقفال الجزئي الذي أثبت فشله.
وتحدث عن نسبة خمسة عشر إلى عشرين في المئة من المواطنين الذين لا يتقيدون أبداً بالإرشادات التوجيهية الخاصة بكورونا، داعياً وزارة الداخلية والبلديات إلى التشدد بتطبيق الاجراءات والعقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقيب الأطباء: لتأمين حافز مادي للأطباء كي لا يغادروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.