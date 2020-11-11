- 1/2
- 2/2
توقيف
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة الشواغير – الهرمل، المواطن (ض.ن) والمدعوة (ز.س) من التابعية السورية، لقيامهما بتهريب سيارات مسروقة إلى الأراضي السورية وتعاطي المخدرات.
وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة الشواغير – الهرمل، المواطن (ض.ن) والمدعوة (ز.س) من التابعية السورية، لقيامهما بتهريب سيارات مسروقة إلى الأراضي السورية وتعاطي المخدرات، كما ضبط بحوزتهما هويات مزورة وكمية من الحبوب المخدرة.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة – توقيف شخصين في محلة الشواغير – الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.