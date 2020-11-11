آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 5:08 مساءً
مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
بعد تداول وسائل إعلام لصورة في المطار تُظهر “غياب الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا”، أوضحت المديرية العامة للطيران المدني، أنّ “التعليمات والتعاميم الصادرة من المديرية بالتعاون مع جهاز أمن المطار واضحة بهذا الشأن، اذ أنّ وضع الكمامة إلزامي سواء بالنسبة للركاب او لجميع العاملين في المطار، وبالتالي، فإنّ عدم وضعها يترتّب عليه إجراء محضر ضبط من فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في المطار”.
وتابعت: “أما في ما يتعلق بصورة الازدحام لدى وصول الحقائب، فهذا أمر طبيعي ممكن حصوله في أي مطار في العالم نتيجة لحصول تعديل غير متوقع في أوقات بعض الرحلات، او أي أمر لوجستي آخر قد يطرأ”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هكذا علقت المديرية العامة للطيران على “غياب إجراءات الوقاية من كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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