لبنان | هكذا علقت المديرية العامة للطيران على “غياب إجراءات الوقاية من كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 5:08 مساءً

بعد تداول وسائل إعلام لصورة في المطار تُظهر “غياب الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا”، أوضحت المديرية العامة للطيران المدني، أنّ “التعليمات والتعاميم الصادرة من المديرية بالتعاون مع جهاز أمن المطار واضحة بهذا الشأن، اذ أنّ وضع الكمامة إلزامي سواء بالنسبة للركاب او لجميع العاملين في المطار، وبالتالي، فإنّ عدم وضعها يترتّب عليه إجراء محضر ضبط من فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في المطار”.

وتابعت: “أما في ما يتعلق بصورة الازدحام لدى وصول الحقائب، فهذا أمر طبيعي ممكن حصوله في أي مطار في العالم نتيجة لحصول تعديل غير متوقع في أوقات بعض الرحلات، او أي أمر لوجستي آخر قد يطرأ”.