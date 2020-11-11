لبنان | بعد منعه من دخول القصر الجمهوري … مستشار الرئيس عون يرد

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آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 4:23 مساءً
أنطوان حداد
ردا على بيان القصر الجمهوري صدر عن انطوان حداد التوضيح التالي: “يتحفظ السيد انطوان حداد عن الخوض في تفاصيل الادعاءات التي وردت في البيان الرئاسي كما تمنى على دوائر القصر ان تتجنب الخفة في إثارة موضوع دستورية او قانونية المسائل التي كان يطالب بها حفاظا على المصلحة العليا للبنان ودعماً للوفد اللبناني المفاوض. وأكد السيد حداد ان ادعاءات البيان الرئاسي الباطلة بحقه هي وسام على صدره ورئيس الجمهورية أعلم بذلك وهو يملك ما يكفي من المستندات يتحفظ عن عرضها في هذا التوقيت بالذات لأن المسؤولية الوطنية لا ترتبط بعقد والمصلحة العامة عنده هي فوق أي اعتبار. كما طالب السيد طوني حداد “الحاشية” التي تحيط بفخامة الرئيس ان تكف عن تحويل رئاسة الجمهورية الى دمية يتلاعبون بها بشكل غير دستوري فقد يصعب اصلاحها في حال عمدوا الى كسرها”.
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