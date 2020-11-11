لبنان | “الصناعة” تذكّر المصانع بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والحماية الصحيّة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 4:12 مساءً

ذكّرت وزارة الصناعة في بيان، المصانع بالقرارات التي سبق لها أن عمّمتها لتبنّي المصانع الإجراءات الوقائية العامة المفروضة لمصانع الاغذية، وفي المصانع باستثناء مصانع الاغذية، وإقرار آلية مراقبة المصانع بالإجراءات الوقائية ضمن خطة مكافحة انتشار فيروس “كورونا”، والشروط الواجب مراعاتها في مصانع الاقنعة الواقية المصنوعة من قماش. وتشدّد على أصحاب المصانع الالتزام بشروط وإجراءات الحماية الصحية القصوى.

كذلك عمّمت الوزارة القرارات المتعلقة بآلية وشروط الاستفادة من حزمة التحفيز التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بتاريخ 10-10-2020 ، وذلك بدعم استيراد المواد الأوّلية والحفاظ على العمالة في المصانع وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والمنتجات الجديدة بقيمة إجمالية تصل إلى أربعمئة وسبعين مليار ليرة لبنانية، وسيصدر في اليومين المقبلين قرار يحدّد مواعيد مباشرة تقديم الطلبات.

ولفتت إلى أن كل القرارات ذات الصلة الواردة أعلاه منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة

Industry.gov.lb (باب “قوانين وأنظمة”).