كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات القصر الجمهوري في بعبدا أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن “مهمة المستشار السابق لفخامة الرئيس أنطوان حداد انتهت في 9 تشرين الأول 2020 بعد الغاء العقد معه ومنعه من دخول القصر الجمهوري وبالتالي لم يعد في حوزته أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في تصريحاته الى وسائل الاعلام، واي ملفات أخرى تخص رئاسة الجمهورية”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بقرار من رئاسة الجمهورية… هذا المستشار ممنوع من دخول قصر بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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