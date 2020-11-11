رئيس مجلس النواب نبيه بري
أصدر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي التعميم التالي:
عملاً بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16 /10 /2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع، يطلب من جميع موظفي المجلس النيابي والمتعاقدين والأجراء تقديم التصريح عن الذمة المالية وفق نموذج مرفق خلال مهلة تنتهي في 22/ 1 /2021 تحت طائلة تطبيق نص البند “ب” من المادة 7 من القانون الذي يعتبره مستقيلاً حكماً، ويقدم التصريح إلى رئاسة المجلس النيابي (الامانة العامة).
كذلك بموجب المادة الخامسة من القانون يطلب من السادة الزميلات والزملاء النواب تقديم التصريح عن الذمة المالية في مهلة تنتهي في 22/ 1 /2021 وذلك في المجلس الدستوري (حتى لو كان قد قدم تصريح سابق).
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تعميم صادر عن رئيس المجلس النيابي حول “الإثراء غير المشروع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.