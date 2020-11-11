لبنان | عصابة لتهريب الأشخاص وسرقة السيارات في قضبة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 12:22 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 12:14 مساءً

أعلنت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامــة، في بلاغ، أن “في إطار المتابعة المستمرّة لملاحقة وتوقيف عصابات سرقة السيّارات التّي تنشط على كل الأراضي اللبنانيّة، تمكّن عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، في تاريخ 1-11-2020، من توقيف: ع. ح. (مواليد 1997، لبناني)، ع. ش. (مواليد 2000، سوري)، خ. خ. (مواليد 1997، لبناني)، خ. ح. (مواليد 1987، لبناني)، وم. د. (مواليد 1991، لبناني)، للاشتباه بهم أثناء مرورهم على الحاجز، وذلك بعد إبرازهم ترخيصا مزوّرا بوضع عازل لأشعة الشمس.

بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم يشكّلون عصابة لسرقة السيارات، وبإقدامهم على تزوير الترخيص الذي ضبط في حوزتهم، وقد تبين انهم من اصحاب السوابق في جرائم سرقة سيارات وتهريب اشخاص. وتمّ العثور معهم على أداة (قارص) تُستَعمل في عمليات السرقة.

أودعوا مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائيّة، لإجراء المقتضى القانوني في حقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.