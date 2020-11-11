لبنان | ترسيم الحدود.. جولة مفاوضات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 12:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 11:03 صباحًا

انطلقت صباح اليوم جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، في مركز تابع لـ”اليونيفيل” في رأس الناقورة، برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أميركية للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.

وضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، العقيد البحري مازن بصبوص، الخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، عضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، ممثل عن الأمم المتحدة في لبنان في حضور الوسيط الاميركي.

وقدّم الوفد اللبناني على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقا لقانون البحار المعترف بها، ويتشبث بحقه من مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومترا مربعا.