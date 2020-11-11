لبنان | جديد أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:21 صباحاً - منذ ساعة واحدة محروقات إستقر سعر صفيحة البنزين صباح اليوم الأربعاء بنوعيه 95 أوكتان و98 أوكتان، بالاضافة أيضًا إلى إستقرار سعر المازوت والغاز. والأسعار جاءت على الشكل التالي:

“بنزين 95 أوكتان: 23500 ليرة.

بنزين 98 اوكتان: 24000 ليرة.

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