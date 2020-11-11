لبنان | قتيل بحادث مروع عند تقاطع الاتحاد الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:21 صباحاً - وقع حادث مروع بين سيارتين فجر اليوم عند تقاطع الاتحاد الجديدة ما ادى الى اصابة شخصين بجروح.

وقد أفادت غرفة التحكم المروري بأن أحد الجريحين توفي متأثرا باصابته.

قتيل بحادث مروع عند تقاطع الاتحاد الجديدة

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