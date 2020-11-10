لبنان | مشاركة لجنود اليونيفيل في تنظيف شاطئ الناقورة

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 8:42 مساءً
مشاركة لجنود اليونيفيل في تنظيف شاطئ الناقورة
شارك جنود حفظ السلام التابعون لـ”اليونيفيل” في نشاط لتنظيف الشاطىء الممتد خارج المقر العام في الناقورة، لزيادة الوعي وتشجيع العمل للحفاظ على البيئة في منطقة عمليات اليونيفيل، فجمعوا القمامة غير القابلة للتلف بما فيها القوارير والأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وانتهى بها المطاف في البحر، مما يعرض الحياة البحرية للخطر وتلوث المياه.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، ضاعفت اليونيفيل جهودها، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وإدارة مياه الصرف الصحي، الى جانب أمور أخرى، للحد من بصمتها البيئية في المجتمعات المضيفة.
وهذه الحملة هي واحدة من الأنشطة التي ينفذها جنود حفظ السلام بانتظام.
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