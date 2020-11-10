لبنان | بومبيو: باسيل مرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية.. والعقوبات عليه مناسبة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 8:32 مساءً

أشار وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو إلى أنه “طبقنا قرار “ماغنيتسكي” للعقوبات ضد وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل بسبب ضلوعه في الفساد”.

ورأى بومبيو أن “العقوبات على باسيل مناسبة وستوفر نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدي للقادة الفاسدين”، وأضاف أن “باسيل مرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية”.

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وأشار إلى أنه من الواضح ان الشعب اللبناني يريد من الطبقة السياسية الفاسدة التي يتحكم بجزء كبير منها “حزب الله” بان تتوقف عن تخريب البلاد

وأكد بومبيو أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني الذي يطالب بمكافحة الفساد”.

يشار أيضاً إلى أن بومبيو كان قد صرح سابقاً وعقب صدور العقوبات بحق الوزير باسيل ان “الولايات المتحدة تقوم اليوم بفرض عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 لدوره في الفساد؛ E.O. 13818، الذي يبني على قانون Magnitsky Global Human Rights Accountability ويطبقه، يستهدف الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.