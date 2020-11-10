لبنان | بسبب كورونا … إلغاء رالي لبنان الدولي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين رالي لبنان الدولي صدر عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة البيان التالي: بناء على قرار المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماعه في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والقاضي باقفال البلد لأكثر من أسبوعين ابتداء من الساعة الخامسة من صباح السبت 14 تشرين الثاني الجاري لغاية الساعة الخامسة من صباح الاثنين 30 تشرين الثاني الجاري، قرر النادي الغاء رالي لبنان الدولي الذي كان سيقام برعاية فخامة رئيس الجمهورية التزاماً بالقرار الرسمي مع الأمل بان يزول الوباء وان تعود العجلة الطبيعية في المستقبل القريب.

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