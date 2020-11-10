لبنان | 1552 إصابة بفيروس كورونا في لبنان … وهذا عدد الوفيات !

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 7:49 مساءً كورونا لبنان أقر المجلس الاعلى للدفاع اليوم الإقفال العام في البلاد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ يوم السبت، وذلك إثر تسجيل لبنان نسبة إصابات مرتفعة بكورونا، إذ توصي وزارة الصحة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار الفيروس في البلاد. أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1552 اصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

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