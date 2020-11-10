كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 7 ثواني مجلس الوزراء لمصادفة ذكرى الاستقلال نهار الاحد22-11-2020، وهو يوم تعطيل رسمي، ونظرا لأهمية هذه الذكرى وطابعها الوطني، أعلنت رئاسة مجلس الوزارء اقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين 23-11-2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بمناسبة عيد الإستقلال … إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.