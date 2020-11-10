كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:16 مساءً - توفي الشاب أحمد الحراش بعد أن اقدم احد الاشخاص على اطلاق النار عليه من سلاح حربي في منطقة الرفاعية في طرابلس نتيجة خلافات سابقة.

ونقل على اثرها الجريح الى مستشفى الاسلامي لتلقي العلاج حيث ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجروحه.

الشاب أحمد الحراش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وفاة شاب بطلق ناري في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.