لبنان | ادارة مرفأ طرابلس: مستمرون بالعمل طيلة فترة الاقفال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 5:58 مساءً مرفأ طرابلس اصدرت ادارة مرفأ طرابلس بيانا اكدت فيه “لجميع الزبائن والمتعاملين مع المرفأ، بأن مرفأ طرابلس كما جميع المرافئ اللبنانية، طبقا لمقررات المجلس الأعلى للدفاع، مستثناة من قرارات الاقفال، وبالتالي فإن مرفأ طرابلس والادارات المرتبطة به ستستمر بعملها اثناء فترة الاقفال، تأمينا للأمن الغذائي اللبناني”.

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