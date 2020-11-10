لبنان | الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لـ”حزب الله”… ويعلن جاهزيته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 5:09 مساءً طائرة مسيرة أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” أن “قوات جيش الدفاع اسقطت قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان حيث تابعتها القوات طيلة الوقت حتى اسقاطها دون ان يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة. تبقى القيادة الشمالية في حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة إسرائيل”.

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