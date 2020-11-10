آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 4:01 مساءً
الشيخ بهاء الحريري
صدر عن المكتب القانوني للشيخ بهاء الحريري البيان التالي :
تصويباً لما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي يهم الشيخ بهاء الحريري ان يوضح بأن المؤسسة الإعلامية الأميركية Axios اتصلت به من الولايات المتحدة الأميركية وطرحت عليه بعض الأسئلة المتعلقة بالأوضاع السياسية في لبنان، وقد أجاب عليها دون ان يعرف جنسية ومحل إقامة الصحافي الذي أجرى المقابلة معه.
ولو ان الشيخ بهاء الحريري، ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان على إطلاع على هوية الصحافي المنتدب من قبل مؤسسة Axios الاعلامية الأميركية ومكان اقامته لكان قد رفض بكل تأكيد إجراء أي اتصال به.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توضيح من المكتب القانوني لـ بهاء الحريري حول المقابلة مع “Axios” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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