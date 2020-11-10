لبنان | ارتفاع اسعار الاستهلاك لشهر ايلول 5,34 % بالنسبة الى آب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعة واحدة لبنان أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2020 سجل ارتفاعا وقدره 5,34 % بالنسبة لشهر آب 2020، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي: ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 5,25 % ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 5,14% ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 5,94 % ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 5,12 % ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,24 % ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 4,27 % واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2020 سجل ارتفاعا وقدره 131,05 % بالنسبة لشهر ايلول 2019. وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www.

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