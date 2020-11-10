لبنان | بالوثيقة – العودة إلى المفرد والمزدوج

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آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 2:06 مساءً
وزارة الداخلية
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الاقفال. كما يمنع السير يوم الأحد.
اشارة الى ان الاقفال سيسري من الخامسة عصرا ولغاية الخامسة صباحا. الجدير ذكره ان المجلس الاعلى للدفاع قرر الافقال التام للبلاد من السبت المقبل ولغاية صباح 30 الحالي.
المفرد والمجوز
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