لبنان | بالوثيقة – العودة إلى المفرد والمزدوج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 2:06 مساءً

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الاقفال. كما يمنع السير يوم الأحد.

اشارة الى ان الاقفال سيسري من الخامسة عصرا ولغاية الخامسة صباحا. الجدير ذكره ان المجلس الاعلى للدفاع قرر الافقال التام للبلاد من السبت المقبل ولغاية صباح 30 الحالي.