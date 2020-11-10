لبنان | إليكم القطاعات المستثناة من قرار الإقفال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 2:39 مساءً

مع اتخاذ قرار الاقفال التام في البلاد، سيتم استثناء بعض القطاعات، وهي:

_ خدمة الديليفري بالمطاعم والباتيسري

_شركات الامن والحراسة

_شركات النفايات

_الشقق المفروشة

_الجيش وقوى الامن

_وزارة الصحة، المستشفيات، المستوصفات، الجمعيات التي تقدم خدمات صحية وغذائية، الضمان، تعاونية موظفي الدولة، صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء

_المطار وكل ما يرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية

_كهرباء لبنان وكل ما يتعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء والاتصالات ogero و alfa و Touch لتأمين الانترنت وشبكة الهاتف

_المديرية العامة للنفط، ادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات

_كل مصالح المياه وما يتعلق بها

_المطبوعات

_نقل البضائع

_المصارف ومصرف لبنان ووالمؤسسات المالية ومؤسسات نقل وتحويل وتوزيع الاموال

_كل ما هو مرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير وجمع ونقل وتوزيع المنتجات الزراعية

_اعضاء السلك الدبلوماسي

_القضاة والمحامون بما يرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة

_الاعلام

_محال الصيرفة

_ المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية