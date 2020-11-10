كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعتين المدارس أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن المؤسسات التعليمية تتابع عن بعد التعلم لباقي هذا الأسبوع. وأصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب البيان الآتي: تتابع المؤسسات التعليمية، الرسمية والخاصة، التعلم عن بعد من دون التعلم الحضوري لباقي أيام هذا الاسبوع. وستصدر الوزارة لاحقا، استنادا الى النصوص المتعلقة بالاقفال، قرارات تنظّم العمل والتعلم عن بعد خلال هذه الفترة .

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المجذوب: لمتابعة التعليم عن بعد لباقي هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.