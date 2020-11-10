لبنان | خضر مدد إقفال مدينة بعلبك حتى صباح الاثنين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 6 دقائق

مدد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرار إقفال مدينة بعلبك حتى صباح يوم الاثنين المقبل، ‏بعد تخطي عدد الإصابات ال 500 حالة”.

وأصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا يقضي بتمديد “إقفال مدينة بعلبك حتى صباح يوم الاثنين المقبل، ‏بعد تخطي عدد الإصابات ال 500 حالة”.

وأعرب خضر عن أسفه ل “تمنع البعض في ظل تفشي الوباء في المدينة، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ونذكرهم بضرورة الالتزام تحت طائلة الملاحقة القانونية”.