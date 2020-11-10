لبنان | خضر مدد إقفال مدينة بعلبك حتى صباح الاثنين

محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر
مدد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرار إقفال مدينة بعلبك حتى صباح يوم الاثنين المقبل، بعد تخطي عدد الإصابات ال 500 حالة”.
وأصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا يقضي بتمديد “إقفال مدينة بعلبك حتى صباح يوم الاثنين المقبل، بعد تخطي عدد الإصابات ال 500 حالة”.
وأعرب خضر عن أسفه ل “تمنع البعض في ظل تفشي الوباء في المدينة، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ونذكرهم بضرورة الالتزام تحت طائلة الملاحقة القانونية”.
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