لبنان | مستشفى البوار تحذر: القدرة الاستيعابية لمرضى كورونا بلغت حدها الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار، في بيان، “إنطلاق العمل في تجهيز قسم غسيل الكلى والمتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الحالي، في حين تستمر إعادة تأهيل غرف العمليات الجراحية وتحديثها بالاضافة إلى قسم العناية المركزة المخصص لغير مرضى الكورونا، وتندرج هذه الورشة في سياق خطة إعادة تأهيل أقسام المستشفى كافة وتطويرها”.

أضاف البيان: “في المناسبة تهيب الإدارة من جميع المواطنين إتخاذ أقصى درجات الوقاية من جائحة كورونا، لأننا نتخطى الحد الأقصى من قدرتنا على استقبال المرضى ولا سيما في قسم العناية المركزة على الرغم من زيادة القدرة الاستيعابية في هذا القسم أخيرا، وتستكمل أعمال التجهيز بوتيرة سريعة لمواكبة تطور الفيروس”.

وشددت الإدارة على المواطنين “التعاون وتفهم الضغط الكبير على الاستشفاء في القسم المذكور، إن في الأسرة العادية وإن في غرف العناية المركزة. وقد سبق وحذرت منذ أشهر من إمكان الوصول إلى القدرة الاستيعابية القصوى، واليوم أصبح ذلك أمرا واقعا، ما يستوجب من الجميع الوعي والتعاون واستباق الوضع الكارثي الذي بات قاب قوسين”.