لبنان | حسن: لبنان من الدول الأولى المستفيدة من لقاح شركة “فايزر”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن لبنان سيكون من الدول الأولى التي ستستفيد من لقاح شركة “فايزر” المضاد لكورونا.

وأوضح، في حديث تلفزيوني، أنه بحسب توصيات لجنة كورونا اليوم تستثنى المعابر البحرية والبرية والجوية من قرار الاقفال مؤكداً أن مجلس الدفاع يتخذ القرار النهائي غدا.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1119 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 95355.

توازياً، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان النائب عاصم عراجي في حديث تلفزيوني أن الوضع الصحي في لبنان دقيق جدًا، مضيفاً “وزير الصحة حمد حسن يريد الإقفال التام وقد طالب به وعلينا أن نوازن بين الصحة والاقتصاد.

وقال النائب عاصم عراجي إن كورونا سيء لكننا لا نزال نستطيع استدراك الأسوأ، لافتاً الى أن بعض الوزراء مع الاقفال العام وبعضهم ضده.

في الموازاة، دقّ مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض ناقوس الخطر. وحذّر الأبيض أنه من المتوقع أن يدخل لبنان إغلاقًا كليًا ثانيًا قريبًا.

واشار في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” الى ان الدروس المستفادة من البلدان التي نجحت في تجنب الإغلاق الثاني، ومن بعض الاستبطان العميق، مهمة إذا، بعد فترة من الزمن، يجب تجنب الإغلاق الثالث.

وقال الأبيض إن “الإغلاق التام صعب. بل هو أصعب على السكان الذين يعانون من استنزاف عاطفي ومالي. من الواضح أنه من المتوقع حدوث تراجع كبير. سيكون الامتثال قضية رئيسية. زيادة المشاركة المدنية من خلال زيادة الوعي العام والتحفيز أمر لا بد منه.”