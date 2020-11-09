لبنان | 65 اصابة جديدة بـ”كورونا” في الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت لجنة “التتبع والترصد” في الهرمل، في بيان، عن تسجيل 65 اصابة جديدة اليوم، بفيروس كورونا، 58 حالة اصابة من حملة الاثنين الماضي و 7 حالات يومية من خارج الحملة”.

واشارت الى أنه “تم التواصل مع المصابين واجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات”.

وطلبت من الاهالي “الانتباه لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية”.

توازياً، دقّ مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض ناقوس الخطر. وحذّر الأبيض أنه من المتوقع أن يدخل لبنان إغلاقًا كليًا ثانيًا قريبًا.

واشار في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” الى ان الدروس المستفادة من البلدان التي نجحت في تجنب الإغلاق الثاني، ومن بعض الاستبطان العميق، مهمة إذا، بعد فترة من الزمن، يجب تجنب الإغلاق الثالث.

وقال الأبيض إن “الإغلاق التام صعب. بل هو أصعب على السكان الذين يعانون من استنزاف عاطفي ومالي. من الواضح أنه من المتوقع حدوث تراجع كبير. سيكون الامتثال قضية رئيسية. زيادة المشاركة المدنية من خلال زيادة الوعي العام والتحفيز أمر لا بد منه.”