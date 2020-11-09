لبنان | خضر: إجمالي الإصابات في مدينة بعلبك 500 حالة

محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر
أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تغريدة عبر “تويتر”، أن “حملة الفحوصات في الهرمل 2 تشرين الثاني: 60 حالة إيجابية من أصل 198 عينة. حملة بعلبك 4 تشرين الثاني: 38 حالة إيجابية من أصل 105 عينات. حملة بعلبك والقرى المجاورة 31 تشرين الأول: 169 حالة إيجابية من أصل 244”.
وأشار إلى أن “عدد الإصابات الإجمالي في مدينة بعلبك وحدها حوالي ال 500 إصابة”.
وارفق تغريدته بهاشتاغ: #الآن_الآن_وليس_غدا #الإقفال – العام.
وأقفل خضر سابقاً عدد من البلدات والقرى في عدة مناطق بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة ولعدم التزام الأهالي بقرارات وزارة الداخلية.
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