لبنان | كوبيتش: لضرورة أن تتوصل مفاوضات تشكيل الحكومة لنتيجة مثمرة بسرعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 38 دقيقة

غرد المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، عبر “تويتر”: “من أجل استقرار لبنان، من الضروري أن تتوصل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة الى نتيجة مثمرة على وجه السرعة، تأسيسا على الاتفاقات التي جرى التفاهم بشأنها بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في ما يتعلق بشكل الحكومة وتوزيع حقائبها. ومن المهم أن يجري التعامل مع المؤثرات الخارجية بمعزل عن عملية تشكيل الحكومة”.

ولا تزال الحكومة تواجه عراقيل بسبب تقسيم الحصص على بعضهم البعض فكل فريق سياسي يطالب بحصته ولا أحد يهمه المصلحة اللبنانية.

وعشية تسميته، حمّل عون الحريري، من دون أن يسميه، مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح. ووضع النواب أمام مسؤولياتهم داعياً اياهم الى التفكير “بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة”.