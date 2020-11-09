لبنان | هذا ما كشفه وزير الصحة عن الإقفال العام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 05:19 مساءً - منذ 7 ثواني

اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حديث إلى قناة الـ “lbc” أن ” الاقفال لمدة أسبوعين هو أمر منطقي وصحيح هناك هواجس حياتية واقتصادية لكن وصلنا الى مرحلة يصعب فيها تأمين سرير لمرضى كورونا وخلال اسبوعين سنكون قد جهزنا 60 سرير ICU في المستشفيات الحكومية”.

وقال بعد انتهاء إجتماع لجنة متابعة تدابير كورونا في السراي الحكومي: “أصرّيت على توفير الظروف المؤاتية للإقفال وطلبت من وزارة الدفاع تفقد الحصص الغذائية ليتم تأمينها للعائلات الأكثر فقراً ويجب أن نُنجح هذا الاقفال”.