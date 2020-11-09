لبنان | البستاني: لتشديد الإجراءات الوقائية وفرض غرامات على المخالفين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 05:19 مساءً - منذ 10 دقائق النائب فريد البستاني غرد النائب فريد البستاني عبر حسابه على “تويتر”:”مع تقديرنا لمخاطر تفشي كورونا، وقبل اتخاذ القرار بإقفال البلد والذي سوف يعمق الازمة الاقتصادية أكثر، وبعد مراجعة الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية ونقابات المهن الحرة، نقترح ان يتخذ قرار بتشديد الإجراءات الوقائية لمدة أسبوعين في كل لبنان وفرض غرامات عالية على المخالفين”.

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