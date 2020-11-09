لبنان | هذا ما جاء في اجتماع نجار مع وفد اتحادات النقل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 05:19 مساءً - منذ 56 دقيقة وزير الاشغال مع وفد اتحادات النقل عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار اجتماعا اليوم مع وفد من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس وتناول اللقاء المواضيع المتعلقة بالنقل البري والشاحنات. وطرح الوفد نقاطا منها تمديد القرار المتعلق بتجديد رخص النقل بدل وقفها. Advertisements واتفق على بحث تفاصيل القرار مع المدير العام أحمد تامر لاتخاذ الإجراء المناسب قبل ان يوقعه الوزير. وناقش المجتمعون ايضا موضوع الاقفال العام بحيث أكدت النقابات دعمها للاقفال العام حفاظا على السلامة العامة للحد من انتشار الفيروس. وتناول اللقاء موضوع المعاينة الميكانيكية ووضع الشاحنات اللبنانية العاملة في النقل الخارجي.

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