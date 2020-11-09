لبنان | نقابة أصحاب دور الحضانة تحتج على الإقفال العام وتدعو للإقفال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 05:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2020 3:29 مساءً

دعت نقابة أصحاب دور الحضانة أصحاب الحضانات والموظفين وأهل الأطفال إلى المشاركة في اعتصام ستنفّذه في الاولى بعد ظهر الأربعاء قرب وزارة الداخلية في الصنائع، احتجاجاً على قرار الإقفال التام. وأصدرت يباناً جاء فيه:

“من البديهي والمسلمات أن قطاع دور الحضانة ركن من أركان الاقتصاد اللبناني. وأثبت هذا القطاع طوال فترة جائحة “كورونا” أنه محصن تحصيناً كاملاً و ذلك بفضل الوعي الكامل من قبل أصحاب الحضانات والتوعية والمتابعة المستمرة من قبل النقابة.

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وأحساساً منّا بالظلم الذي سيلحق هذا القطاع في حال فرض الاقفال العام، ستنظّم الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب دور الحضانة اعتصاماً اعتراضياً على القرار بدل إيجاد حلول للوقوف أمام القطاع الطبي ليتسنّى له القيام بواجباته على أتّم وجه.

تداعيات الإقفال السابق لها تاريخ معروفة وما زالت تؤثر سلباً على الاقتصاد لا سيّما على مهنتنا.

لذلك ندعوكم للاعتصام يوم الأربعاء ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٠ والتعبير قرب وزارة الداخلية، الصنائع، بيروت تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر. التجمع على الرصيف المقابل.

وضع الكمامة من الضروريات وكذلك اليافطات الحضارية والتربوية التي تمثل القطاع المسؤول عن الجيل القادم”.