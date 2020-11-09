لبنان | مسيرة في طرابلس رفضا لقرار اطلاق أحد الموقوفين من آل حسون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 03:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

مسيرة في طرابلس احتجاجاً على إطلاق موقوف من آل حسون

نفذ حشد من عائلة آل حسون مسيرة واعتصام، رفضا لقرار القضاء اطلاق ع.ه.ح. المتهم بقتل وجرح عدد من أقربائه من عائلة حسون، في إشكال تخلله إطلاق رصاص وقع في ابي سمراء قبل عدة أشهر.

وانتقلت المسيرة من ساحة الشراع في ابي سمراء الى قصر العدل في طرابلس، حيث نفذوا اعتصاما رفعوا خلاله يافطات ورددوا هتافات. وتحدث باسم المعتصمين الجريح في الاشكال زياد حسون وهو ابن عم القتيل “ابو عصام”، فتوجه الى مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التميزية ونقابة المحامين في الشمال والرأي العام والاعلام والجسم القضائي، بالقول:” في الوقت الذي كنا ننتظر انصافنا في القضاء الذي لجأنا اليه ليقتص من قاتلنا بجريمة واصحة، تفجأنا بقرار اخلال سبيل القاتل دون أي جلسات او محاكمات”.

وطالب حسون بـ”ضرورة التراجع عن قرار اطلاق عبدالهادي حسون، ونقل الملف من القاضي الذي اخلى سببله إلى قاض اخر”.