لبنان | كورونا يصيب الكادر التمريضي بـ 1500 إصابة حتى الآن!!

آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2020 12:10 مساءً
كورونا يصيب الكادر التمريضي بـ 1500 إصابة
أعلنت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط أنّ عدد الإصابات بكورونا في الجسم الطبي والتمريضي يصل إلى حوالى 1500.
وشدّدت في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI على ضروة الاقفال التام، مطالبةً أن يكون لأكثر من أسبوعين.
وقالت ضومط إنّ هناك ضرورة للعمل على القطاعات التي تُسبب الانتشار، لافتة إلى احتمال تخصيص مستشفى لمرضى الكورونا فقط.
يشار إلى أن نقيب الأطباء شرف أبو شرف كان قد أعلن عن وجود “17 طبيبا في العناية المشددة 3 اطباء توفوا و100 في الحجر المنزلي واذا استمرت الاعداد بالتزايد لن يبقى من يعالج المصابين”.
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