لبنان | طليس: لفتح ابواب المستشفيات قبل ان تصل الامور الى مرحلة لا تحمد عقباها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

سأل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان توجه فيه الى الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة ونقابة المستشفيات الخاصة “بعد تزايد الارقام المذهلة يوميا لعداد الاصابات في فيروس كورونا والتي قاربت المئة ألف تقريبا، بالاضافة الى حالات الوفاة اليومية، وبعدما كنا نتغنى بنظامنا الصحي في العالم، هل المستشفيات في لبنان هي لامراض وفيروسات وعمليات جراحية محددة؟ هل أن اللبناني هو من يختار المرض الذي يجبره على دخول المستشفى؟ هل الصروح الصحية التي تتوزع على كل الاراضي اللبنانية جاءت من فراغ، أو انها جاءت نتيجة بدل حصلت عليه من خلال المؤسسات الضامنة ضمان اجتماعي، تعاونية موظفي الدولة – الادوية الطبية العسكرية – وزارة الصحة – شركات التأمين ، بالاضافة الى جيوب المواطنين؟”.

وختم: بناء على ما تقدم، نتوجه الى الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة ونقابة المستشفيات الخاصة العمل فورا على فتح ابواب المستشفيات الخاصة بالاضافة الى الحكومية منها أمام مرضى فيروس كورونا فورا، من خلال خطة تضعها وزارة الصحة العامة مع نقابة المستشفيات الخاصة، قبل ان تصل الامور الى مرحلة لا تحمد عقباها.