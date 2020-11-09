لبنان | الطاقم الطبي يعاني.. 17 طبيبا بالعناية المشددة و3 توفوا و100 بالحجر المنزلي

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آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2020 9:08 صباحًا
ارتفاع الإصابات في صفوف الكوادر الطبية
قال نقيب الاطباء شرف ابو شرف لـ”صوت لبنان” إن “نريد الإقفال بسبب التفشي الكبير لـ”كورونا”، لافتاً الى أن “الحجر الجزئي لم يُعطِ مفعولاً إيجابياً، مطالباً “بدراسة اقتصادية قبل الإقفال العام للبلاد”.
وأضاف: “لبنان لا يملك الامكانيات للاستمرار في هذا الشكل و15 الى 20% من المواطنين لا يتقيدون بالتدابير”.
وكشف ابو شرف ان “المواطنين غير متعاونين بالتدابير الصحية ونطالب القوى الأمنية تطبيق الإجراءات بصرامة”.
وشدد على أن “لدينا 17 طبيبا في العناية المشددة 3 اطباء توفوا و100 في الحجر المنزلي واذا استمرت الاعداد بالتزايد لن يبقى من يعالج المصابين.
يشار إلى أن وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت في تقريرها اليويم أمس عن تسجيل 1139 اصابة جديدة بفيروس كوروان في لبنان ما رفع اجمالي الاصابات الى 94236.
كما تم تسجيل 10 حالات وفاة رفعت العدد الاجمالي الى 723.
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