لبنان | عشرات الحالات الإيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في (5 – 6 – 7) نوفمبر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:14 مساءً - منذ 26 ثانية حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أفادت وزارة الصحة العامة بنتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 5/11/2020 و6/11/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص رحلات وصلت بتاريخ 7/11/2020؛ لافتةً الى أن النتائج أظهرت وجود أربع وأربعين (44) حالة إيجابية. وجاءت نتائج 5/11/2020 كالتالي:

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (ست حالات إيجابية)

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

– رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

– رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 6/11/2020 كالتالي: – رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

– رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

-رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (خمس حالات إيجابية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 7/11/2020 كالتالي: – رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

– رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عشرات الحالات الإيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في (5 – 6 – 7) نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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