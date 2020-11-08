لبنان | هل تم تأجيل الامتحانات الرسمية لدورة عام 2020 لشهادة الامتياز الفني؟

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
بعد إعلان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب عن إيقاف الدروس حضوريا في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ويستكمل التعلم عن بعد خلال اليومين المحددين حسب الوسائل المتوافرة لكل مؤسسة تعليمية،
أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أنه عطفًا على بيان وزير التربية والتعليم العالي الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني 2020 والمتعلّق باقفال المدارس والثانويات الرسميّة والخاصّة ليومي الاثنين والثلثاء 9-10 تشرين الثاني2020 ، ولما كانت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قد حدّدت بموجب التعميم رقم 77/2020 تاريخ 26-10-2020 “تأجيل الامتحانات الرسمية لدورة عام 2020 لشهادة الامتياز الفني” تاريخ 9-10-11 تشرين الثاني 2020 موعدًا لاجراء الامتحانات الرسميّة لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني،
وبناءً على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات،
اوّلًا: تبقى الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني بتواريخها المحدّدة في التعميم المذكور اعلاه.
ثانيًا: يُبلغ هذا التعميم من يلزم ويُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني
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