كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:14 مساءً - منذ 3 ساعات توقيف أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان أن “دورية من مديرية المخابرات أوقفت اليوم في محلة الليلكي – الضاحية الجنوبية، المدعو (م.ش)، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة (إطلاق نار وإصابة أشخاص، اتجار بالأسلحة، تعاطي المخدرات وترويجها)” لافتةً الى أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الجيش يوقف مطلوباً في الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.