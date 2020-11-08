لبنان | انخفاض عدد الإصابات بكورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1139 اصابة جديدة بفيروس كوروان في لبنان ما رفع اجمالي الاصابات الى 94236.

كما تم تسجيل 10 حالات وفاة رفعت العدد الاجمالي الى 723.

تقرير وزارة الصحة

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