لبنان | وقف حفل يضم عشرات الأشخاص في كفرعبيدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 3 دقائق المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد مخالفة قرارات واجراءات التعبئة العامة، اوقفت عناصر من قوى الامن الداخلي بعد ظهراليوم حفل داخل حرم أحد المنازل في كفرعبيدا، يضم عشرات الاشخاص، وتم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب المنزل الذي تعهد بعدم تكرار المخالفة. Advertisements محضر ضبط

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